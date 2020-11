(Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo il veto sul Recovery fund,continuano a bloccare l'azione dell'Unione europea. Stavolta, di mezzo è finita la proposta di un piano d'azione della Commissione europea per ...

TodayEuropa : #Attualità #Network L'ultima crociata di Polonia e Ungheria: 'No alla parola uguaglianza di genere nelle leggi Ue'… - Rudebutsexy666 : Indiana Jones e l'ultima crociata, 1989. Vado in bagno a piangere er l'ineluttabilità del tempo che passa - fcim190877 : @bladistic Indiana Jones e l'ultima crociata - AlleracNicola : @lazialeantifa che poi mo che ci penso quell'aereoporto è stata la scenografia di Indiana Jones e l'ultima crociata… - tzsomtrgsdmrcsr : Io che rientro nel mondo degli Haters di Oppini dopo essermi assentata durante l'ultima crociata contro Dayane… -

Ultime Notizie dalla rete : ultima crociata

EuropaToday

Per i ministri di Varsavia e Budapest si deve utilizzare solo il termine "parità tra uomini e donne" per evitare qualsiasi riferimento alla comunità Lgbtiq. Il caso sollevato su un testo riguardante l ...Fonte originale: : Parma Calcio 1913 - Oggi. Notizie negli ultimi 45 minuti; Liverani: «Crescita e personalità, a Roma per capire a che punto siamo» SportParma HOME (Oggi) - Fa ...