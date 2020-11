Lucio Battisti spiato dai servizi segreti: il sospetto salta fuori (Di mercoledì 25 novembre 2020) Uno dei cantanti che ha fatto la storia della canzone italiana, Lucio Battisti, aveva qualche segreto da nascondere. Pare che i servizi segreti lo spiassero. Recentemente sono state fatte delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 25 novembre 2020) Uno dei cantanti che ha fatto la storia della canzone italiana,, aveva qualche segreto da nascondere. Pare che ilo spiassero. Recentemente sono state fatte delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

NicolaPorro : ?? A #Natale a casa ci vada il governo, i ritardi sul #Recoveryfund, il flop del ?????????????? ????????????????, il giallo degli 0… - sabrina73544637 : Lucio Battisti è uno dei pilastri della musica italiana: non si tocca! L’arte è apartitica - Damianodanny1 : Lucio Battisti detestava i rossi. Il papà fu picchiato dai partigiani davanti a lui non era di sinistra. “Non amav… - InfoConsapevole : #LucioBattisti era spiato dai #servizisegreti... - BebuCesco : RT @asmistaken: E' la tua canzone,ricordi? (La nebbia,i colori,i fari in città) Mi dispiace.. Resisti,Milano (Lucio Battisti,Comunque bella… -