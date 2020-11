Luce blu | la luteina e la zeaxantina possono salvaguardare gli occhi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – In media, trascorriamo 3 ore e 15 minuti al giorno a guardare i nostri telefoni o altri schermi, ovvero l'equivalente di 49,5 giorni all'anno. I device, per essere più efficienti, emettonoblu, più intensa da un punto di vista energetico. Ma la maggiore intensità energetica dellablu può essere dannosa per i nostri. Ad affrontare il tema del danno che lablu può arrecare alla salute degliè un recente report elaborato da IADSA (International Alliance of Dietary/Food Supplement Associations) dal titolo “The Dark Side of Blue Light” (https://www.iadsa.org/mind-the-gap/english/lutein#intro).L'intensità energetica dellablu, riporta lo studio, penetra in profondità nell'o, fino alla macula lutea al centro della retina, ...