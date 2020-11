Lombardia, saltato l’acquisto di 150mila dosi di vaccino antinfluenzale dai dentisti di Bolzano. Lo studio: “Cambiate le condizioni” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non arriveranno i 150mila vaccini antinfluenzali dallo studio dentistico di Bolzano. Salterà la fornitura che Regione Lombardia aveva provato ad accaparrarsi in tutta fretta con una gara lampo rimasta aperta solo 24 ore a fine ottobre. Un’altra tegola che cade sulla testa dei cittadini lombardi, da settimane vittime del caos in cui la Regione si è ficcata dopo i pasticci fatti nei mesi scorsi nel tentativo di aggiudicarsi le dosi, ancora oggi in ritardo e in quantità carenti. La società studio Dr. Mak & Dr. D’Amico Srl che, come raccontato da ilfattoquotidiano.it, si era aggiudicata l’ultima delle dieci gare sin qui pubblicate ha comunicato la sua rinuncia alla stipula del contratto, ritenendo che la Regione abbia cambiato le condizioni rispetto al bando. Un’accusa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non arriveranno ivaccini antinfluenzali dalloco di. Salterà la fornitura che Regioneaveva provato ad accaparrarsi in tutta fretta con una gara lampo rimasta aperta solo 24 ore a fine ottobre. Un’altra tegola che cade sulla testa dei cittadini lombardi, da settimane vittime del caos in cui la Regione si è ficcata dopo i pasticci fatti nei mesi scorsi nel tentativo di aggiudicarsi le, ancora oggi in ritardo e in quantità carenti. La societàDr. Mak & Dr. D’Amico Srl che, come raccontato da ilfattoquotidiano.it, si era aggiudicata l’ultima delle dieci gare sin qui pubblicate ha comunicato la sua rinuncia alla stipula del contratto, ritenendo che la Regione abbia cambiato le condizioni rispetto al bando. Un’accusa ...

Beppesanza : @saraepunto quello di agire, quello che sani e morti di fame senza un' economia non serve a nessuno, quello dei con… - FraLauricella : @AnnalisaChirico @agorarai Il tracciamento è di competenza delle Regioni. Un mese fa in #Lombardia è saltato perch… - liamvoice_ : In lombardia 13mila persone testate. 9200 positivi. La vergogna del tracciamento saltato. (70%positivi) Ma fontan… - internauta72 : @ManuelaPerrone In Piemonte come in Lombardia viene chiesto dai rispettivi governatori la zona arancione. Non so qu… - Radio24_news : Lombardia sotto accusa per cure domiciliari, tempo di attesa per i #tamponi e un tracciamento spesso saltato. Cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia saltato Sala: "In Lombardia il tracciamento dei positivi è saltato". La regione zona rossa aspetta i nuovi dati del monitoraggio La Repubblica Riciclavano i pezzi di auto rubate ora vogliono lo sconto della pena

Gli imputati chiedono da remoto di accedere a riti alternativi. Per un positivo in carcere salta l’udienza. A capo dell’organizzazione di riciclaggio c’erano due fratelli titolari di una attività di d ...

Coronavirus Covid-19: Ordinanza del Ministero della salute che trasla al 3/12 le scadenze di Basilicata, Liguria e Umbria e per la P.A, Bolzano.

Nuovo Report previsto per fine settimana In verità è previsto per fine settimana un nuovo Report del Ministero della salute ed alcune regione con una ulteriore ordinanza potrebbero fare un salto all .

Gli imputati chiedono da remoto di accedere a riti alternativi. Per un positivo in carcere salta l’udienza. A capo dell’organizzazione di riciclaggio c’erano due fratelli titolari di una attività di d ...Nuovo Report previsto per fine settimana In verità è previsto per fine settimana un nuovo Report del Ministero della salute ed alcune regione con una ulteriore ordinanza potrebbero fare un salto all .