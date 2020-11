Lombardia, per Gallera “dati quasi da zona gialla” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sembra vedere una luce in fondo al tunnel la Lombardia, che dopo la terribile ondata e la scure della zona rossa, adesso sembra lentamente tornare a una curva epidemica che fa trarre qualche timido respiro di sollievo per il sistema sanitario. “Aspettiamo le valutazioni dell’Istituto Superiore della Sanità e il confronto con il Governo, ma noi siamo quasi zona gialla“. Dice l’assessore alla Salute e al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, commentando a “Mattino Cinque” i dati della regione. “Sono in netto miglioramento. Oggi Rt nelle zone di Milano è addirittura sotto l’1% e così si sta avviando in tutta la regione”, continua. Si tratta di dati positivi in vista delle feste natalizie. “Il nostro obiettivo, così come quello del governo, è permettere a negozi e ristoranti di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sembra vedere una luce in fondo al tunnel la, che dopo la terribile ondata e la scure dellarossa, adesso sembra lentamente tornare a una curva epidemica che fa trarre qualche timido respiro di sollievo per il sistema sanitario. “Aspettiamo le valutazioni dell’Istituto Superiore della Sanità e il confronto con il Governo, ma noi siamogialla“. Dice l’assessore alla Salute e al Welfare della, Giulio, commentando a “Mattino Cinque” i dati della regione. “Sono in netto miglioramento. Oggi Rt nelle zone di Milano è addirittura sotto l’1% e così si sta avviando in tutta la regione”, continua. Si tratta di dati positivi in vista delle feste natalizie. “Il nostro obiettivo, così come quello del governo, è permettere a negozi e ristoranti di ...

diMartedi : #Gratteri su #Calabria: 'Il Commissario è importante ma ancora di più poter scegliere la squadra. I nomi che filtra… - ilpost : Consultando documenti e fonti interne alla Regione, emerge che in Lombardia non ci sono vaccini sufficienti per rag… - Corriere : E chi può chiedere alle multinazionali del farmaco di rendere pubblici i risultati? «Tocca ai governi, all’Europa,… - graz848 : RT @ilpost: Consultando documenti e fonti interne alla Regione, emerge che in Lombardia non ci sono vaccini sufficienti per raggiungere l’o… - laura_iskra72 : RT @lmisculin: ?? Documenti interni di Regione Lombardia, confermati dal direttore generale del dipartimento Welfare, avvalorano i timori de… -