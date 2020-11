Lombardia, Giulio Gallera: 'Abbiamo dati quasi da zona gialla' (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Aspettiamo le valutazioni dell'Istituto Superiore della Sanità e il confronto con il governo, ma noi siamo quasi zona gialla '. A parlare e l'assessore alla Salute e al Welfare della Lombardia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Aspettiamo le valutazioni dell'Istituto Superiore della Sanità e il confronto con il governo, ma noi siamo'. A parlare e l'assessore alla Salute e al Welfare della, ...

cesarebrogi1 : @Giulio_Firenze @AntonioNbo15 Se non ci fosse sta la #Lombardia forse non saremmo stati i primi - giulio_galli : RT @giorgio_gori: E questi sono i dati “ufficiali”. Quelli reali sono peggio. Tra marzo e aprile in Lombardia si è verificata una sovramort… - giulio_galli : RT @Ruffino_Lorenzo: Liguria, Lombardia, Marche, Bolzano, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta sembrano ormai essere oltre il picco. h… - mlgelm : @Giulio_Firenze Stasera in Lombardia. Piccoli cumuli e strati? - pinturicchio_60 : @Giulio_Firenze Dall'alto Piemonte alla bassa Lombardia questa sera è un tripudio di immagini simili postate sui social ?? -