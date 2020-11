Lo spot dell’Agenzia Dire contro la violenza sulle donne: “Basta omertà, serve coraggio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – “Togliamo il velo, basta omertà”. I fantasmi non cambiano il mondo, gli esseri umani sì. E’ questo il messaggio che l’agenzia di stampa Dire ha voluto lanciare per oggi, 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – “Togliamo il velo, basta omertà”. I fantasmi non cambiano il mondo, gli esseri umani sì. E’ questo il messaggio che l’agenzia di stampa Dire ha voluto lanciare per oggi, 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

fondguidocarli : Fare dell'emergenza un'occasione di Rinascita! In questo spot c'è tutta la dedizione della Fondazione e della Pres… - danieleconti : Ho visto lo spot del telefono azzurro e non ho capito il messaggio, ho letto le spiegazioni dell’agenzia (spot rius… - Bumax15 : @EugenioCardi Mi piacerebbe sapere il nome dell'agenzia che ha studiato questo spot. - professorino58 : @PaulLamanski Non so quale sia l’agenzia, ma lo spot dell’MD fa veramente cacare. - RobRe62 : RT @telefonoazzurro: Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: Paolo Biondolillo di Havas Milan presenta lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : spot dell’Agenzia La pubblicità per lo svapo sul web, intervista a Arcangelo Bove di Unas Fortune Italia