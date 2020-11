“Lo hai provocato”, doppiamente vittima nella violenza: il racconto di Maria Grazia Cucinotta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Maria Grazia Cucinotta si racconta e nella giornata contro la violenza sulle donne condivide la sua esperienza, quella volta che denunciò e non fu creduta. Oggi Maria Grazia Cucinotta è ospite di Oggi è un altro giorno, la nota attrice ha scelto di intervenire nella giornata contro la violenza sulle donne (se sei vittima di violenza puoi rivolgerti al numero verde 1522, attivo 24 h su 24). La nota attrice ha voluto condividere con il pubblico di Rai 1 un episodio del suo passato, di cui ha parlato anche in un suo libro. Il racconto di Maria Grazia ha molto colpito il pubblico, rimasto senza parole. Il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020)si racconta egiornata contro lasulle donne condivide la sua esperienza, quella volta che denunciò e non fu creduta. Oggiè ospite di Oggi è un altro giorno, la nota attrice ha scelto di interveniregiornata contro lasulle donne (se seidipuoi rivolgerti al numero verde 1522, attivo 24 h su 24). La nota attrice ha voluto condividere con il pubblico di Rai 1 un episodio del suo passato, di cui ha parlato anche in un suo libro. Ildiha molto colpito il pubblico, rimasto senza parole. Il ...

