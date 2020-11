Liverpool, non era mai successo: prima volta con l’Atalanta (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Liverpool di Klopp ha perso una partita in casa con due gol di scarto per la prima volta dopo 137 volte: merito dell’Atalanta Il Liverpool di Jurgen Klopp ha perso una partita in casa con due gol di scarto per la prima volta dopo 137 volte. Merito dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, capace di espugnare Anfield per 2-0 in occasione della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Ildi Klopp ha perso una partita in casa con due gol di scarto per ladopo 137 volte: merito delIldi Jurgen Klopp ha perso una partita in casa con due gol di scarto per ladopo 137 volte. Merito deldi Gian Piero Gasperini, capace di espugnare Anfield per 2-0 in occasione della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Leggi su Calcionews24.com

bossebasta : Ma cazzo, l'Atalanta espugna Anfield! Non venitemi a dire che il Liverpool era rimaneggiato, ché il Real venuto a S… - rovetta_diego : Con 100€ l’Atalanta vince a Liverpool tu con 10mln€ non vinci una partita!! @Inter - Totiabitabile : @ggabrirossetti Ci sta, non ricordo benissimo l'andata della semifinale 2015. Comunque si, quel Real è stato giocab… - pyroomr : RT @LiAmZ__: @sburrotree 'E tu vorresti vincere con Kessie Bennaahahahah Romagnoli Salemakers Hai il fegato che ti scoppia e ti fa dire tan… - bologninistefan : Liverpool-@Atalanta_BC 0-2! ???????? Ps: peccato averla vista in tv e non sugli spalti, ma resterà per sempre una di q… -