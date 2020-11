Liverpool | Klopp | “Contro l’Atalanta è mancato il ritmo”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 26 novembre 2020) Sconfitta bruciante del contro l'Atalanta in Champions League. Il tecnico della squadra inglese Jurgen, in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta: "Non abbiamo sfruttato gli spazi come a Bergamo, se i passaggi sono buoni la porta si apre. I cambi? Li rifarei anche domani, dovevamo farli. Mancava ritmo, soprattutto nel primo tempo la partita è stata brutta. Abbiamo creato poco e niente. Se non fai nessun tiro in porta succede questo". Poi un pensiero per Maradona: "Ho avuto l'onore di conoscerlo. Per me è uno dei migliori di tutti i tempi, ho visto il documentario, è stata una cosa eccezionale. Ha avuto tante difficoltà nella vita, mi mancherà sia come calciatore che come uomo. Ci ha fatto vedere a tutti quello che era possibile. Ha giocato con mentalità e approccio. Ci ha dimostrato che basta essere il migliore".