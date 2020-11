Liverpool-Atalanta | Klopp | “Sconfitta meritata Non una bella partita”

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Dobbiamo ammettere che si tratta di una sconfittae non abbiamo problemi a dirlo. Non eravamo al massimo ma dobbiamo rialzarci e ripartire la prossima settimana”. Queste le parole di Jurgendopo la sconfitta delad Anfield contro l’. “Non è stata unapartita, le due squadre non hanno creato molto sino ai loro gol – ha spiegato il tecnico dei Reds, come riportato dal sito Uefa – È stato incredibilmente intenso, si ha bisogno di qualche pausa, soprattutto per calciatori che non hanno giocato tanto. Non abbiamo trovato una via nella. Il capitano James Milner vede il bicchiere mezzo pieno. “Siamo ancora in testa al girone, ora dobbiamo recuperare. L’ha sfruttato le sue chance, per tutta la partita siamo stati in ...