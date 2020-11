Liverpool-Atalanta | Gasperini punta sui “Fab Four” per fare l’impresa

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ha abituato a stupire nella sua storia recente: durissima la gara di stasera contro ilma non è da escludereGian Pieronon si è nascosto in conferenza stampa: la suapuòbene ad Anfield e provare a strappare un risultato positivo contro ilper aumentare le possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,torna al classico: Gomez dietro a Ilicic e Zapata, con Muriel pronto a subentrare. I Fab Four vogliono stupire. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Diretta Liverpool-Atalanta ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: La formazione di Gasper… - 11contro11 : #Liverpool-#Atalanta, Gasperini: 'Champions un traguardo' #ChampionsLeague #11contro11 - giancarlofelic1 : RT @StePeduzzi: Inter - Real o Liverpool - Atalanta? Stasera sarà una dura scelta... #InterReal #LiverpoolAtalanta - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Liverpool-Atalanta, Gasperini: 'Giocare ad Anfield un sogno che ci siamo meritati' - StePeduzzi : Inter - Real o Liverpool - Atalanta? Stasera sarà una dura scelta... #InterReal #LiverpoolAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Atalanta

“L’Inter non può pensare di vincere 15-20 partite così”. Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio ha detto la sua in merito a Romelu Lukaku e le sue prestazioni: “Lukaku? Con lui non parti 1-0, non lo ...Mercoledì sera alle 20.45 All’Anfield Road Liverpool-Atalanta. Gara di ritorno fase a Gironi Champions league. L’Atalanta ha il compito di cancellare lo 0-5 nella gara d’andata. Alla squadra di Gaspe ...