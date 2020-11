Liverpool-Atalanta (Champions League, 25 novembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 25 novembre 2020) La qualificazione per l’Atalanta si complica dopo il netto 5-0 incassato dal Liverpool a inizio novembre e adesso i bergamaschi e l’Ajax sono a quota 4 punti. Era importante per la squadra di Gasperini strappare almeno un punto ai Reds ma la distanza in campo è stata anche superiore al risultato e adesso servirà un’impresa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 25 novembre 2020) La qualificazione per l’si complica dopo il netto 5-0 incassato dala inizioe adesso i bergamaschi e l’Ajax sono a quota 4 punti. Era importante per la squadra di Gasperini strappare almeno un punto ai Reds ma la distanza in campo è stata anche superiore al risultato e adesso servirà un’impresa InfoBetting: Scommesse Sportive e

ansacalciosport : Champions: Inter e Atalanta, vietato sbagliare. Servono vittorie o comunque punti con Real e Liverpool | #ANSA - ansacalciosport : Champions: Klopp 'Salah negativo, disponibile per Atalanta'. Tecnico Liverpool 'bene in allenamento, vedremo se uti… - zazoomblog : Diretta Liverpool-Atalanta ore 21: probabili formazioni dove vedere in tv e in streaming - #Diretta #Liverpool-Ata… - OdeonZ__ : Gasp fa 200 e avvisa i suoi: 'Attenzione sulle palle inattive' - OdeonZ__ : Gasperini: 'Ripetersi è difficile, ma non smettiamo mai di imparare' -