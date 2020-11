Liverpool-Atalanta 0-2, vittoria storica della Dea ad Anfield. Decidono Ilicic e Gosens (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Liverpool ospita ad Anfield Road l'Atalanta di Gasperini per la quarta giornata del girone D di Champions League , tre settimane dopo la roboante vittoria ottenuta a Bergamo . I Reds disputano un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilospita adRoad l'di Gasperini per la quarta giornata del girone D di Champions League , tre settimane dopo la roboanteottenuta a Bergamo . I Reds disputano un ...

OptaPaolo : 2 - L'Atalanta è solo la seconda squadra italiana a vincere ad Anfield contro il Liverpool in Champions League, dop… - FBiasin : E grandi complimenti all'#Atalanta che vince a #Liverpool, si vendica dell'umiliazione dell'andata, ritrova il gol… - Eurosport_IT : IMPRESA DELL'ATALANTA AD ANFIELD ???? La Dea vince in casa del Liverpool con le reti di Ilicic e Gosens: riscattata… - ValserianaNews : L’Atalanta scrive una nuova pagina di storia, 2 a 0 a Liverpool - solojuveforever : RT @_ThousandN: Juve - Ferencvaros 2-1 Lazio - Zenit 3-1 Liverpool - Atalanta 0-2 Qual è l'unica squadra italiana a non aver vinto in Cham… -