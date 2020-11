LIVE Novara-Olomouc | Champions League volley in DIRETTA | vittoria d’obbligo per le piemontesi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della partita – La presentazione del match – La cronaca di-Dinamo Kazan Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata del round robin difemminile. Di fronte Igor Gorgonzolae VK Up. La formazione piemontese prosegue la sua avventura nella, trofeo di cui è tutti gli effetti la detentrice del titolo. Sulla carta la formazione allenata da Lavarini, seconda in classifica nel campionato italiano, reduce da due successi in trasferta che hanno fatto da contraltare alla batosta subita nel big match contro Conegliano, è la grande favorita di questo doppio impegno europeo (il secondo ...