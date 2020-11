LIVE Liverpool-Atalanta | Champions League DIRETTA | la Dea cerca punti ad Anfield Road

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualerpool-match della2020-21, l’l’impresa di farein casa dei campioni inglesi. Grande emergenza in difesa per ilrpool, che deve fare a meno di tutto il reparto difensivo titolare: davanti ad Alisson dunque Williams, Phillips, Matip e Tsimikas. A centrocampo dovrebbe esserci Fabinho con Henderson e Wijnaldium, in attacco Firmino verso la panchina per far posto a Jota, con Shaqiri e Mané ali d’attacco. Per la squadra orobica la formazione è quasi al completo, con diversi elementi lasciati a riposo per la gara contro lo Spezia. Il ...