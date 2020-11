LIVE Liverpool-Atalanta 0-1 | Champions League DIRETTA | Ilicic sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Assolutamente meritato il vantaggio atalantino, che riesce a finalizzare la grande mole di gioco creata. 60? dentro Robertson, Diego Jota, Fabinho e Firmino: fuori Tsimikas, Salah, Origi e Wijnaldum nelrpool. 58? Gooooooooooooooooooooooooooool,ccccccccccccccccccccccccccccccccc, grandissimo cross di Gomez che trova in spaccatarpool-0-1. 56? Si preparano i cambi, Kloop non appare soddisfatto. 54?rpool più determinato in questo inizio di ripresa. 52? Hateboer prova l’inserimento, ma De Roon sbaglia il passaggio. 50? Possesso pallarpool, che non riesce ad entrare in area di rigore dell’. 48? Gomez prova il destro da lontano, ...