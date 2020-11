LIVE Liverpool-Atalanta 0-0 | Champions League DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Mancano solamente 10 minuti all’ingresso in campo delle squadre. 20.45 Pessina ritorna al ruolo di trequartista d’inserimento come l’anno scorso nella squadra di Juric. 20.40 #in campo così! Tonight’s Starting XI!@Plus500#rpool#UCL #GoGo pic.twitter.com/ktb2eeDL1S —B.C. (@BC) November 25, 2020 20.35 Mancano 25 minuti all’inizio del match, l’deve provare l’impresa. 20.32 Squadre in campo per il riscaldamento nel silenzio di Anfield: tra poco in campo musichetta die via alla gara del quarto turno trarpool e. 20.29 #LIVATA pic.twitter.com/RT7ptR0roP — ...