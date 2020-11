LIVE Liverpool-Atalanta 0-0, Champions League DIRETTA: Ilicic e Gomez vicini alla rete del vantaggio! (Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Gomez si incunea e tira di punta, pallone fuori di pochissimo. 11? L’Atalanta utilizza benissimo il pressing con Pessina che ha già recuperato due palloni. 9? Grandissimo riflesso di Allison su Gosens che sull’esterno sinistro scarica un bolide sul primo palo che chiama alla respinta il brasiliano. 7? Difesa molto alta per il LIVErpool. 5? Ilicic a giro da fuori area, pallone fuori di poco. 3? Partita che inizia subito su alti ritmi di gioco. 1? Inizia la partita 20.55 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte. 20.50 Mancano solamente 10 minuti all’ingresso in campo delle squadre. 20.45 Pessina ritorna al ruolo di trequartista d’inserimento come l’anno scorso nella squadra di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13?si incunea e tira di punta, pallone fuori di pochissimo. 11? L’utilizza benissimo il pressing con Pessina che ha già recuperato due palloni. 9? Grandissimo riflesso di Allison su Gosens che sull’esterno sinistro scarica un bolide sul primo palo che chiamarespinta il brasiliano. 7? Difesa molto alta per ilrpool. 5?a giro da fuori area, pallone fuori di poco. 3? Partita che inizia subito su alti ritmi di gioco. 1? Inizia la partita 20.55 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte. 20.50 Mancano solamente 10 minuti all’ingresso in campo delle squadre. 20.45 Pessina ritorna al ruolo di trequartista d’inserimento come l’anno scorso nella squadra di ...

