LIVE Liverpool-Atalanta 0-0 | Champions League DIRETTA | finisce in pareggio il primo tempo!

(Di mercoledì 25 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51che compie una bella prestazione in questotempo con quasi una totale supremazia ma l’assenza di una prima punta in campo, limita la capacità conclusiva della squadra di Gasperini. A tra poco per il secondo45? Fine deltempo,rpool-0-0. 43? Punizione di Milner che trova Salah che con il destro manda fuori da dentro l’area di rigore. 41? Pessina prova il cross basso, ma Matip anticipa Gosens spazzando via. 39? Buon possesso palla per l’, nonostante non riesca ancora a finalizzare la grande mole di gioco. 37? Errore di Romero che stava per lanciare in porta Salah. 35? Ilicic viene trattenuto in area di rigore delrpool, ...