LIVE Inter Real Madrid Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di mercoledì 25 novembre 2020) Appuntamento con il destino per l’Inter: i nerazzurri di Conte affrontano il Real Madrid nella gara di ritorno, partita valevole per i gironi di Champions, dopo la partita di andata che ha visto i nerazzurri uscire sconfitti per 3-2. La partita avrà inizio alle 21.00 mercoledì 25 novembre. Le scelte degli allenatori Brozovic e Kolarov non saranno della partita, Vidal riprenderà il proprio posto a centrocampo, assieme a Barella e Gagliardini, con Young e Hakimi sugli esterni, difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni, con il duo Lautaro-Lukaku in attacco. Assenze importanti per Zidane davanti: niente Sergio Ramos, idem Benzema, i blancos scenderanno in campo con una formazione parzialmente rimaneggiata: Nacho-Varane coppia difensiva centrale, Hazard e Asensio a supportare l’unica punta Mariano Diaz, centrocampo a 3 con Modric, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 25 novembre 2020) Appuntamento con il destino per l’: i nerazzurri di Conte affrontano ilnella gara di ritorno, partita valevole per i gironi di Champions, dopo la partita di andata che ha visto i nerazzurri uscire sconfitti per 3-2. La partita avrà inizio alle 21.00 mercoledì 25 novembre. Le scelte degli allenatori Brozovic e Kolarov non saranno della partita, Vidal riprenderà il proprio posto a centrocampo, assieme a Barella e Gagliardini, con Young e Hakimi sugli esterni, difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni, con il duo Lautaro-Lukaku in attacco. Assenze importanti per Zidane davanti: niente Sergio Ramos, idem Benzema, i blancos scenderanno in campo con una formazione parzialmente rimaneggiata: Nacho-Varane coppia difensiva centrale, Hazard e Asensio a supportare l’unica punta Mariano Diaz, centrocampo a 3 con Modric, ...

