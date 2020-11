L'Italia è il secondo Paese europeo per numero di stalkerware installati sui dispositivi (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Milano, 25 novembre 2020) - In occasione del primo anniversario dalla fondazione della Coalition Against stalkerware e per celebrare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne, Kaspersky ha sviluppato uno speciale tool di rilevazione di stalkerware e spyware. Gli stalkerware sono software che permettono di spiare le persone attraverso i loro dispositivi e spesso vengono utilizzati per controllare il partner. Per rispondere a questa minaccia in crescita, nel novembre 2019 è stata fondata la Coalition Against stalkerware. L'iniziativa mira a rafforzare il dialogo tra le organizzazioni che lavorano per contrastare la violenza domestica e la community di sicurezza informatica, allo scopo di combattere gli abusi commessi sfruttando la tecnologia. In un anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Milano, 25 novembre 2020) - In occasione del primo anniversario dalla fondazione della Coalition Againste per celebrare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne, Kaspersky ha sviluppato uno speciale tool di rilevazione die spyware. Glisono software che permettono di spiare le persone attraverso i loroe spesso vengono utilizzati per controllare il partner. Per rispondere a questa minaccia in crescita, nel novembre 2019 è stata fondata la Coalition Against. L'iniziativa mira a rafforzare il dialogo tra le organizzazioni che lavorano per contrastare la violenza domestica e la community di sicurezza informatica, allo scopo di combattere gli abusi commessi sfruttando la tecnologia. In un anno ...

sbonaccini : La @RegioneER si conferma al vertice in Italia sull'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, secondo report… - SkyTG24 : Secondo un'indagine realizzata in occasione del #25novembre 9 ragazze su 10 ritengono che in Italia ci sia un reale… - lorepregliasco : Quali sono le cause del degrado del dibattito pubblico in Italia secondo voi? - BlueBandit_16 : RT @anikeatable: In Italia quasi 7 milioni di donne hanno subito nel corso della loro vita maltrattamenti o violenze domestiche: 1 donna su… - PerezSabrina_ : Secondo l’Istat, una donna su tre nel corso della sua vita ha subito qualche forma di violenza. In Italia, parliamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia secondo È a Monza uno dei migliori ristoranti d'Italia secondo il Gambero Rosso Monza Today Clima, in Italia quasi mille eventi estremi in dieci anni. Spendiamo 1,9 miliardi all’anno per riparazioni, solo 330 milioni per prevenzione

Dieci anni di eventi estremi: quasi mille e in costante aumento quelli che si sono verificati in più di 500 Comuni del nostro Paese. Ci sono i 416 allagamenti dovuti a piogge intense (319 avvenuti nel ...

Due femminicidi in poche ore in Italia

Un uomo di 40 anni ha accoltellato a morte la moglie in provincia di Padova questa mattina, a Cadoneghe, proprio nella Giornata internazionale per combattere la violenza sulle donne. L’uomo, Abdelfett ...

Dieci anni di eventi estremi: quasi mille e in costante aumento quelli che si sono verificati in più di 500 Comuni del nostro Paese. Ci sono i 416 allagamenti dovuti a piogge intense (319 avvenuti nel ...Un uomo di 40 anni ha accoltellato a morte la moglie in provincia di Padova questa mattina, a Cadoneghe, proprio nella Giornata internazionale per combattere la violenza sulle donne. L’uomo, Abdelfett ...