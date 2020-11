L’ironia social sul dono dell’ubiquità di Galli in tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella serata di ieri su Twitter sono comparsi parecchi messaggi ironici, alcuni di protesta, sul fatto che Massimo Galli – direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano – fosse presente contemporaneamente in due trasmissioni rivali. Galli ha infatti parlato sia a Cartabianca su Rai 3 che a Fuori dal coro su Rete 4 scatenando L’ironia social. Anche Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale, ha parlato di «Galli a reti unificate» attaccando nuovamente il medico dopo lo scontro che avevano avuto a Stasera Italia – con Cartabellotta di Gimbe che era intervenuto -. LEGGI ANCHE >>> Emergenza Covid, Galli durissimo: “Non possiamo perdere neanche un minuto” L’ironia social sull’ubiquità di Galli Basta ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella serata di ieri su Twitter sono comparsi parecchi messaggi ironici, alcuni di protesta, sul fatto che Massimo– direttore delle Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano – fosse presente contemporaneamente in due trasmissioni rivali.ha infatti parlato sia a Cartabianca su Rai 3 che a Fuori dal coro su Rete 4 scatenando. Anche Nicola Porro, vicedirettore de Il Giornale, ha parlato di «a reti unificate» attaccando nuovamente il medico dopo lo scontro che avevano avuto a Stasera Italia – con Cartabellotta di Gimbe che era intervenuto -. LEGGI ANCHE >>> Emergenza Covid,durissimo: “Non possiamo perdere neanche un minuto”sull’ubiquità diBasta ...

