L'improvvisa (fumosa) inversione di marcia di Erdogan verso l'Ue

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ex vice primo ministro turco Bülent Ar?nç si è dimesso dall’Alto consiglio consultivo presidenziale dopo una lite con il presidente Recep Tayyip Erdo?an che aveva escluso la scarcerazione del filantropo e attivista per i diritti umani Osman Kavala e del leader curdo Selahattin Demirta?, nonostante la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che ne aveva fatto richiesta essendo stati privati della libertà per motivi politici. Erdo?an aveva censurato duramente Ar?nç che aveva rilasciato dichiarazioni favorevoli alla scarcerazione. Il presidente turco aveva accusato l’ex vice primo ministro di utilizzare i piani di riforma giudiziaria da lui annunciati per “appiccare il fuoco della discordia” all’interno della sua alleanza di governo. Si riferiva al fatto che il Partito del movimento nazionalista (MHP), alleato di governo, aveva mostrato forte contrarietà per ...