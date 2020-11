Libero ha il coraggio di difendere Feltri per la “ragazza ingenua stuprata da Genovese” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pietro Senaldi oggi su Libero difende Vittorio Feltri per l’editoriale di ieri sulla “ragazza ingenua, la diciottenne che è stata stuprata durante una delle feste di Alberto Genovese. Questo è l’inizio dell’articolo, che tra l’altro contiene una bella frase “moderna” su come le donne si possono sistemare: sposandosi con uno ricco: Cosa direste a vostra figlia diciottenne se vi comunicasse che è stata reclutata tramite telefonino da un buttadentro e sta per andare a casa di un milionario cocainomane di 25 anni più vecchio di lei, noto per organizzare festini che si trasformano in droga-party orgiastici? Risposta A: ma che bella idea, cerca di farci amicizia e magari sposalo, così ci sistemiamo tutti. Risposta B: va bene cara, divertiti e non tornare troppo tardi. Risposta C: ma sei impazzita? Vuoi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Pietro Senaldi oggi sudifende Vittorioper l’editoriale di ieri sulla, la diciottenne che è statadurante una delle feste di Alberto Genovese. Questo è l’inizio dell’articolo, che tra l’altro contiene una bella frase “moderna” su come le donne si possono sistemare: sposandosi con uno ricco: Cosa direste a vostra figlia diciottenne se vi comunicasse che è stata reclutata tramite telefonino da un buttadentro e sta per andare a casa di un milionario cocainomane di 25 anni più vecchio di lei, noto per organizzare festini che si trasformano in droga-party orgiastici? Risposta A: ma che bella idea, cerca di farci amicizia e magari sposalo, così ci sistemiamo tutti. Risposta B: va bene cara, divertiti e non tornare troppo tardi. Risposta C: ma sei impazzita? Vuoi ...

