L’epopea di «Ultimina» e la storia dell’Italia

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 26 novembre 2020)l’avevano chiamata così perché pensavano che dei numerosi figli fosse l’ultima ma dopo, ride lei, ne è arrivata un’altra. Quei figli, come nelle fiabe, erano forza lavoro, servivano in campagna, a stare fuori con gli animali: «Chissà perché ci facevano se poi dovevamo faticare così» ricorda lei. Che ancora si sente pizzicare addosso la maglia ispida di lana, le calze lunghe che la dovevano proteggere nei campi, al pascolo e invece si bagnavano e facevano male. A scuola non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.