“Leone | ma che fai?!” Chiara Ferragni incinta mostra il pancione al figlio La sua reazione è inimmaginabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Chi li segue sa bene quanto siano divertenti. Sembra quasi, a volte, di vedere la famiglia Vianello per quanto fanno ridere. Parliamo di, Fedez e naturalmente il piccolo Leone. Si respira già aria natalizia nella loro casa di Milano. L’abete addobbato ha già fatto la sua comparsa nel salotto dell’appartamento milanese e quest’anno è in versione multicolor con lucine telecomandate dal cellulare capaci di fare giochi di colori a scelta. E poi la scalinata che porta al piano superiore con palline e rami verdi infiocchettati. E così una serata in famiglia con l’albero acceso si trascorre davanti alla tv con Leone che sceglie cosa guardare: “Paperissima”. Ildella influencer e di Fedez è un grande appassionato del programma di Canale 5 e ride divertito. Qualche giorno fa, nell’ennesima gag di famiglia, nel mirino ...