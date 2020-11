League of Legends: i fan si lamentano della chat (Di mercoledì 25 novembre 2020) A quanto pare sono arrivate molte polemiche sulla chat in game di League of Legends, noto MOBA Esport, e Riot Games è attenta ad ascoltare. Il director design del gameplay di League of Legends, Mark “Scruffy” Yetter, ha affrontato la questione della finestra della chat esprimendo tutti i cambiamenti effettuati e spiegando che ci sarà un ulteriore cambiamento della funzione per la prossima patch. Yetter ha inoltre affermato che i miglioramenti della chat includono anche un ampliamento e miglior posizionamento. Quindi non avremo più quella piccola finestrella troppo alta per digitare. Questo ultimo aggiornamento infatti, ha reso la casella chat troppo piccola e alta rispetto alla ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 25 novembre 2020) A quanto pare sono arrivate molte polemiche sullain game diof, noto MOBA Esport, e Riot Games è attenta ad ascoltare. Il director design del gameplay diof, Mark “Scruffy” Yetter, ha affrontato la questionefinestraesprimendo tutti i cambiamenti effettuati e spiegando che ci sarà un ulteriore cambiamentofunzione per la prossima patch. Yetter ha inoltre affermato che i miglioramentiincludono anche un ampliamento e miglior posizionamento. Quindi non avremo più quella piccola finestrella troppo alta per digitare. Questo ultimo aggiornamento infatti, ha reso la casellatroppo piccola e alta rispetto alla ...

