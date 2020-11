LE PAGELLE DI PALERMO-TURRIS 0-1 Il Palermo cerca l’all-in ma è la Turris a sbancare il Barbera

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 25 novembre 2020) tps titleSINTESI E DIFESA/tps titleDi Fabrizio AnselmoIlcrolla nei minuti di recupero contro unaattenta ma soprattutto cinica che al 95' sfrutta un contropiede segnando con Pandolfi il gol che decide la gara. Domenica alarriverà un Monopoli galvanizzato dalla vittoria sulla Vibonese.PELAGOTTI 6Nel gol viene beffato dal pallonetto di Pandolfi ma in quei casi è l'istinto che comanda. Nel resto della partita è praticamente inoperoso fatta eccezione per la parata sull'insidioso rasoterra di Tascone.ALMICI 6 In fase offensiva mette qualche traversone interessante al centro che però non viene sfruttato, in fase difensiva gioca una buona partita fino a quando non lascia definitivamente la posizione consentendo il contropiede letale alla ...