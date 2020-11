Le nomination ai Grammy 2021 e le critiche di The Weeknd (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono state annunciate le nomination per i Grammy Awards 2021: la più importante cerimonia di premiazione dell’industria discografica americana si svolgerà il prossimo 31 gennaio trasmessa in diretta da Los Angeles. Al momento, a parte la conduzione del presentatore di late night Trevor Noah, poco altro si sa di questa 63esima edizione, che con tutta probabilità si svolgerà in modo speciale date le limitazioni imposte dal coronavirus. Le candidature di quest’anno, in ogni caso, hanno riservato diverse conferme ma anche qualche sorpresa. A dominare le possibilità di vittoria è ancora una volta Beyoncé, che si porta a casa nove nomination, seguita da Taylor Swift, Dua Lipa e Roddy Ricch che invece hanno sei candidature ciascuno. Ma ci sono anche delle cocenti delusioni. In particolare, il cantante pop-r’n’b The ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono state annunciate leper iAwards: la più importante cerimonia di premiazione dell’industria discografica americana si svolgerà il prossimo 31 gennaio trasmessa in diretta da Los Angeles. Al momento, a parte la conduzione del presentatore di late night Trevor Noah, poco altro si sa di questa 63esima edizione, che con tutta probabilità si svolgerà in modo speciale date le limitazioni imposte dal coronavirus. Le candidature di quest’anno, in ogni caso, hanno riservato diverse conferme ma anche qualche sorpresa. A dominare le possibilità di vittoria è ancora una volta Beyoncé, che si porta a casa nove, seguita da Taylor Swift, Dua Lipa e Roddy Ricch che invece hanno sei candidature ciascuno. Ma ci sono anche delle cocenti delusioni. In particolare, il cantante pop-r’n’b The ...

