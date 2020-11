Le faide di potere dietro le scuole Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Inviata da Mario Bocola - Il mondo della scuola più che dalla riforma della “Buona Scuola” deve essere cambiato dall’interno, rivoltato come un calzino, perché è proprio dall’interno dove sono individuabili i primi sicari, coloro i quali non amano andare a scuola per insegnare e per formare le giovani generazioni, ma ci vanno perché devono ritagliarsi una piccola fetta del, creando delle vere e proprie consorterie. L'articolo .