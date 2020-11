Le critiche a Gianni Riotta per il tweet su Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armando Maradona ci ha lasciati e i social si sono letteralmente riempiti di cordoglio e bellissimi ricordi per un mito che ora, dopo la sua morte, diventa leggenda. Calciatore formidabile che ha fatto la storia di questo sport, Diego Armando Maradona è stato «in campo il miglior calciatore della storia, fuori no». Questo si legge nel tweet del giornalista de La Stampa Gianni Riotta. Non c’è voluto molto tempo perché questa affermazione generasse, a pioggia, una marea di critiche. LEGGI ANCHE >>> L’ultima copertina di Sportweek e «la terza vita di Maradona» tweet Riotta Maradona: pioggia di critiche Avresti potuto aspettare almeno fino a dopo il funerale (o nemmeno quello). Questo, in ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armandoci ha lasciati e i social si sono letteralmente riempiti di cordoglio e bellissimi ricordi per un mito che ora, dopo la sua morte, diventa leggenda. Calciatore formidabile che ha fatto la storia di questo sport, Diego Armandoè stato «in campo il miglior calciatore della storia, fuori no». Questo si legge neldel giornalista de La Stampa. Non c’è voluto molto tempo perché questa affermazione generasse, a pioggia, una marea di. LEGGI ANCHE >>> L’ultima copertina di Sportweek e «la terza vita di: pioggia diAvresti potuto aspettare almeno fino a dopo il funerale (o nemmeno quello). Questo, in ...

giornalettismo : Gianni #Riotta è stato insultato per aver sottolineato che la grandezza di #Maradona in campo non avesse nulla a ch… - gianni_pinelli : @ZioKlint @lucabattanta E' davvero tragico rilevare che, grazie al nostro indifendibile sistema mediatico, il termi… - old_scantia : @Gianni_Nocera @vanabeau @marculin803 'pronti a critiche x RdC, quando fino ad ora diamo soldi per cassa integrazio… - Gianni_Nocera : @vanabeau @marculin803 È bellissimo vedere come tutti siano pronti a critiche x RdC, quando fino ad ora diamo soldi… - carmeladascoli1 : RT @nickxpm: Non capisco tutte queste critiche contro Gianluca. Almeno lui è onesto, sincero, non come Davide che ha perfettamente capito c… -

All'inizio del percorso erano oltre 700 gli artisti in gara per l'undicesima edizione del premio che quest'anno si svolgerà con una formula particolare. Oltre al cantautore calabrese, tra i giudici an ...

