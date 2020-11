Lazio, torna Milinkovic: visite di controllo dopo la negatività (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milinkovic torna a Roma: in caso di via libera dopo le visite di controllo, il centrocampista serbo tornerà subito a disposizione della Lazio di Inzaghi Sergej Milinkovic-Savic torna in Italia. Terminato l’isolamento in Serbia dopo l’ultimo tampone negativo, il centrocampista della Lazio è tornato a Roma per sottoporsi all’iter medico presso la Clinica Paideia per il definitivo via libera alla ripresa agonistica. Se tutto procederà per il meglio, Milinkovic tornerà già per la sfida di campionato contro l’Udinese a disposizione di Simone Inzaghi. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU LazioNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020)a Roma: in caso di via liberaledi, il centrocampista serbo tornerà subito a disposizione delladi Inzaghi Sergej-Savicin Italia. Terminato l’isolamento in Serbial’ultimo tampone negativo, il centrocampista dellato a Roma per sottoporsi all’iter medico presso la Clinica Paideia per il definitivo via libera alla ripresa agonistica. Se tutto procederà per il meglio,tornerà già per la sfida di campionato contro l’Udinese a disposizione di Simone Inzaghi. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com

LazionewsEu : #MilinkovicSavic torna a Roma: visite mediche in #Paideia per il #Sergente (FOTO) #Lazio #LazioNews #ForzaLazio… - Solo_La_Lazio : ????? Visite mediche per #Milinkovic ?? Il sergente oggi torna a disposizione ?? Guarda qui il suo arrivo in… - Frankiessl1900 : #Lazio: si è rivisto finalmente #GonzaloEscalante che torna a lavorare con il gruppo a pieno regime - TuttoFanta : ?? #LAZIO: #Milinkovic è risultato negativo all'ultimo test effettuato e torna a disposizione. ??… - fantapazzcom : Lazio: tante le notizie in biancoceleste -