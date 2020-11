L’Avellino sfiorato e poi sfidato | Maradona era ad un passo dai lupi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Tutti ora siamo un po’ più soli qui. Il mondo del calcio oggi piange a sua stella più brillante, Diego Armando. Il “Pibe de Oro” si è spento all’età di 60 anni in Argentina.è morto per un arresto cardiaco. Tre settimana fa era stato operato per rimuovere un edema subdurale. Se ne va il più grande di sempre, simbolo del calcio che negli anni ’80 aveva rischiato anche di vestire del. L’intuizione arrivò a Pierpaolo Marino, oggi direttore sportivo dell’Udinese, quando organizzò l’amichevole con il Barcellona per festeggiare la salvezza in Serie A. L’amichevole saltò perché l’intermediario dei blaugrana annunciò a Marino chenon poteva essere schierato. Fu detto a Marino che c’era la possibilità di venderlo, aiutandomi a vedere se c’era qualche ...