Lautaro Martinez | “Quando segno e la squadra vince sono molto felice Il mio idolo era Falcao”

In vista della gara di questa sera a San Siro contro il Real Madrid, l'Inter come di consueto ha rilasciato il Matchday Programme con Lautaro Martinez da protagonista che racconta delle curiosità: "Il mo idolo d'infanzia era Falcao, da piccolo lo ammiravo quando giocava al River Plate. L'ho conosciuto in Copa America, contro la sua Colombia e gli ho detto di scambiare le maglie. Una delle mie più grandi passioni è il basket, mi piace seguirlo e da piccolo giocavo spesso con mio fratello. Il mio primo tatuaggio ha un grande significato, è il nome di mio nonno. Figlia? Quando segno e la squadra vince sono molto felice. Per quello che riguarda la vita privata so che una delle gioie più grandi sarà la nascita di mia figlia Nina."

