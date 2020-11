L’Alligatore | seconda puntata – Anticipazioni 2 dicembre

Leggi su giornal

(Di mercoledì 25 novembre 2020)torna con la suail 22020, ancora una volta nel prime-time di Rai 1. Andranno in onda l’episodio 3, Il corriere colombiano – Prima parte, e l’episodio 4, Il corriere colombiano –parte. Questa volta Marco si dovrà mettere sulle tracce di un corriere di cocaina, che presto lo porterà di nuovo a concentrarsi sull’ingiustizia che ha subito in prima persona. Ledeci rivelano che ancora una volta il protagonista si ritroverà diviso fra la sua ex compagna e una nuova fiamma. Dove siamo rimasti Nella primade, Marco viene incarcerato per il delitto di un uomo ed è costretto a trascorrere sette anni in carcere. L’uomo deciderà di rimanere in ...