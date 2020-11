L’alligatore prima puntata: trama e anticipazioni 25 novembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’alligatore prima puntata. Arriva su Rai 1 mercoledì 25 novembre 2020 la nuova fiction family thriller con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING L’alligatore prima puntata – episodio 1 La verità delL’alligatore – prima parte. L’avvocato Barbara Foscarini si presenta alla Cuccia, il locale dove L’alligatore ha trovato rifugio dopo essere uscito di prigione. Alberto Magagnin, il suo assistito, sembra essere sparito nel nulla. Magagnin è un gigolò di provincia, un povero cristo che L’alligatore ha conosciuto in ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020). Arriva su Rai 1 mercoledì 25la nuova fiction family thriller con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Di seguitodella. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING– episodio 1 La verità delparte. L’avvocato Barbara Foscarini si presenta alla Cuccia, il locale doveha trovato rifugio dopo essere uscito di prigione. Alberto Magagnin, il suo assistito, sembra essere sparito nel nulla. Magagnin è un gigolò di provincia, un povero cristo cheha conosciuto in ...

Quellicheilcine : RT @MaxGalloClub: Stasera su Raidue in prima serata “L’alligatore” regia Daniele Vicari Non perdetelo ?? #larepubblica #lalligatore #raid… - MaxGalloClub : Stasera su Raidue in prima serata “L’alligatore” regia Daniele Vicari Non perdetelo ?? #larepubblica #lalligatore… - SerieTvserie : Cosa succede nella prima puntata de L’Alligatore? Ecco le anticipazioni - SerieTvserie : L’Alligatore, video prima puntata: l’incontro con Castelli - fab_gasp : RT @RaiNews: Questa sera alle 21,20 su @RaiDue la prima puntata de L'alligatore, la nuova serie tv @RaiCinema e @fandangoweb tratta dai rom… -

Ultime Notizie dalla rete : L’alligatore prima «Fuori fuoco» di Chiara Carminati - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE