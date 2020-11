L’Alligatore | prima puntata – Anticipazioni 25 novembre

Leggi su giornal

(Di mercoledì 25 novembre 2020)è pronta per sbarcare sul piccolo schermo di Rai 1 con la sua, in onda oggi, mercoledì 252020. L’episodio 1 e l’episodio 2, La verità dele seconda parte, ci permetteranno di entrare nel mondo di Marco Buratti. Un ex cantante che viene sbattuto in cella per un reato che non ha commesso. Ledeci promettono di ritrovarlo diversi anni dopo, completamente cambiato. Gli anni trascorsi in carcere gli hanno fatto perdere l’amore della sua ex Virna, ma gli hanno permesso anche di comprendere di voler fare l’investigatore e aiutare tutti coloro che hanno subuto un’ingiustizia.– ...