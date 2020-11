L’Alligatore | anticipazioni seconda puntata di mercoledì 2 dicembre

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 26 novembre 2020) Matteo Martari in L'Alligatorenaviga nelsera di Rai2. La serie, tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto, e diretta a quattro mani da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, vede Matteo Martari nei panni di Marco Buratti, detto per l’appunto Alligatore. Buratti è un ex cantante di Blues ingiustamente condannato a sette anni di carcere, al quale è rimasta addosso la fragilità degli ex detenuti e l’ossessione della giustizia. Greta (Valeria Solarino), la sua ex donna, una rock star dalla bellezza sconvolgente, l’ha abbandonato al suo destino cercando fortuna all’estero. Dietro le sbarreha perso la voce per cantare, ma ha messo a frutto competenze e conoscenze nella malavita divenendo un investigatore molto particolare e molto quotato tra gli avvocati. Accetta casi difficili, a ...