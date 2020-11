La violenza di genere va soprattutto prevenuta. Ecco dove possono intervenire le istituzioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) di Stefania Ascari* Nel 2019, esattamente vent’anni dopo la scandalosa sentenza della Cassazione sul non-stupro della ragazza con i jeans, l’Istat ha fotografato l’abisso culturale in cui mette radici il fenomeno della violenza di genere. Quattro persone su dieci (tra cui anche donne) ha risposto con affermazioni da Medioevo ad una intervista per tracciare l’immagine sociale della violenza all’interno della coppia. “Colpa delle donne”, la violenza, specie quella sessuale che “potrebbe essere evitata”, che dipende “da come ci si veste” e che non succede “alle ragazze serie”. Se poi hai bevuto qualche cocktail di troppo o hai assunto droghe è proprio colpa tua. Risposte che rappresentano una galleria dell’orrore che fa male, ancor di più, considerando questi numeri: in Italia una donna subisce violenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) di Stefania Ascari* Nel 2019, esattamente vent’anni dopo la scandalosa sentenza della Cassazione sul non-stupro della ragazza con i jeans, l’Istat ha fotografato l’abisso culturale in cui mette radici il fenomeno delladi. Quattro persone su dieci (tra cui anche donne) ha risposto con affermazioni da Medioevo ad una intervista per tracciare l’immagine sociale dellaall’interno della coppia. “Colpa delle donne”, la, specie quella sessuale che “potrebbe essere evitata”, che dipende “da come ci si veste” e che non succede “alle ragazze serie”. Se poi hai bevuto qualche cocktail di troppo o hai assunto droghe è proprio colpa tua. Risposte che rappresentano una galleria dell’orrore che fa male, ancor di più, considerando questi numeri: in Italia una donna subisce...

