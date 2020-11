La verità di Gattuso dopo la sconfitta col Milan (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Rijeka Non c’è stato nessun litigio dopo la partita contro il Milan, la squadra è carica, concentrata, ha voglia di riscattarsi. Rino Gattuso ha fatto chiarezza alla vigilia del quarto turno di Europa League. Ha voluto chiarire qualche concetto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’allenatore del Napoli, Rino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Rijeka Non c’è stato nessun litigiola partita contro il, la squadra è carica, concentrata, ha voglia di riscattarsi. Rinoha fatto chiarezza alla vigilia del quarto turno di Europa League. Ha voluto chiarire qualche concetto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

