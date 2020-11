La vera criticità rimane il gender gap sul lavoro Dal 2010 l’Italia ha recuperato terreno sui partner Ue | ma non basta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il valore medio degli indicatori di miglioramento dei parametri di parità di genere (-2018) appena pubblicati nelequality index 2020, ci dice che in Italia il gap tra i sessi dovrebbe essere colmato nel 2049 mentre nella media dell’Unione europea, che presenta tassi di crescita dimezzati, solo nel 2078. Purtroppo in alcuni parametri importanti le date si invertono: per quanto riguarda la distribuzione ineguale di lavoratori di sesso femminile e maschile tra e all’interno dei tipi dila parità in Italia ai ritmi degli ultimi 8 anni sarà raggiunta nel 2497. Questa ricerca – rilanciata dalla newsletter dell’associazione Donne e Futuro, fondata e diretta dalla deputata di Forza Italia, Cristina Rossello (nella foto) – è il fiore all’occhiello dell’Eige-European institute forequality (Agenzia ...