La UEFA decreta il 3-0 a tavolino per Svizzera-Ucraina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Svizzera Ucraina Nations League – La UEFA ha decretato la sconfitta per 3-0 a tavolino dell’Ucraina, in relazione alla sfida – non disputata – con la Svizzera e valida per la fase a gironi della UEFA Nations League. La delegazione della Federazione Ucraina in viaggio per la disputa del match era stata messa in quarantena L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020)Nations League – Lahato la sconfitta per 3-0 adell’, in relazione alla sfida – non disputata – con lae valida per la fase a gironi dellaNations League. La delegazione della Federazionein viaggio per la disputa del match era stata messa in quarantena L'articolo

j_7ragon : RT @CalcioFinanza: #NationsLeague, la #UEFA decreta il 3-0 a tavolino per Svizzera-Ucraina - sportli26181512 : #Governance #Notizie La UEFA decreta il 3-0 a tavolino per Svizzera-Ucraina: Svizzera Ucraina Nations League – La U… - CalcioFinanza : #NationsLeague, la #UEFA decreta il 3-0 a tavolino per Svizzera-Ucraina - peppusu : RT @Nino_TheBest: L'Uefa decreta il 3-0 a tavolino per Romania-Norvegia. La squadra scandinava non si era presentata: la Sanità norvegese a… - EnzoPasquini : RT @Nino_TheBest: L'Uefa decreta il 3-0 a tavolino per Romania-Norvegia. La squadra scandinava non si era presentata: la Sanità norvegese a… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA decreta Romania-Norvegia, la Uefa decreta il 3-0 a tavolino Rai Sport La UEFA decreta il 3-0 a tavolino per Svizzera-Ucraina

La gara non era stata disputata dopo che i membri della delegazione ucraina erano stati messi in quarantena dalle autorità svizzere.

Ucraina, tamponi tutti negativi

KIEV - Se da un lato ancora non si sa cosa deciderà di fare l'Uefa in merito alla sfida cancellata martedì tra Svizzera e Ucraina, la federazione ucraina ha comunicato che tutti i tamponi ai quali si ...

La gara non era stata disputata dopo che i membri della delegazione ucraina erano stati messi in quarantena dalle autorità svizzere.KIEV - Se da un lato ancora non si sa cosa deciderà di fare l'Uefa in merito alla sfida cancellata martedì tra Svizzera e Ucraina, la federazione ucraina ha comunicato che tutti i tamponi ai quali si ...