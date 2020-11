La storia vera di Aladino e della lampada magica

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Un ragazzaccio di strada. Vizioso, perditempo, scansafatiche, ladruncolo e inaffidabile: così viene descritto, protagonista del libro per bambini (ma adatto a tutti gli adulti, perché alcune storie sono intramontabili e non hanno età, consentendo diversi livelli di lettura) scritto dalla messinese Nadia Terranova e illustrato dal bresciano Lorenzo Mattotti: “e la” (Orecchio Acerbo editore). Questa versione si ispira all’originale, ben diversa dalla variante disneyana che molti di noi hanno visto: questa è autentica perché basata sul testo inserito nella raccolta del XVIII secolo delle “Mille e una Notte” da Antoine Galland., all’inizio, è un giovane irresponsabile. Sapendo che non avrebbe potuto correggerlo, il padre Mustafà muore di crepacuore e la madre smette ...