La storia da incubo di una donna durante il lockdown | presa a martellate | ' Voglio ricominciare'

Ultime Notizie dalla rete : storia incubo

La donna, un'ucraina di 44 anni, picchiata dal compagno durante la chiusura: "Mi diceva che non mi avrebbe uccisa in un colpo solo, ma mi avrebbe fatta morire un po' alla volta" ...Mi diceva che non mi avrebbe uccisa in un colpo solo, ma mi avrebbe fatta morire un pò alla volta, picchiandomi, e da sola”. Maria racconta la sua storia costellata di orrore e violenze, e diventata u ...