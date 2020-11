La scuola riapre il 9 dicembre? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione servirà a fare nuovamente il punto sulle misure anti-Covid, in vista del nuovo Dpcm. Nell’incontro presieduto oggi dal presidente del Consiglio si è affrontato il tema delle riaperture delle scuole. Ancora nessuna decisione presa ma si sta valutando l’ipotesi del 9 dicembre. A spingere è il ministro dell’Istruzione Azzolina ma, oltre al Cts, anche il premier – e lo ha spiegato ieri a ‘Otto e mezzo’ – e’ d’accordo sulla possibilita’ di andare in questa direzione. Il Messaggero spiega quali sono gli ostacoli da superare: Le questioni più spinose sono arrivate al tavolo permanente per la sicurezza, organizzato proprio per capire come procederecon ladidattica,e le criticità riguardano ancorauna volta gli organici per quel che compete alle scuole, il trasporto pubblico insufficiente e la distanza che ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Oggi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione servirà a fare nuovamente il punto sulle misure anti-Covid, in vista del nuovo Dpcm. Nell’incontro presieduto oggi dal presidente del Consiglio si è affrontato il tema delle riaperture delle scuole. Ancora nessuna decisione presa ma si sta valutando l’ipotesi del 9. A spingere è il ministro dell’Istruzione Azzolina ma, oltre al Cts, anche il premier – e lo ha spiegato ieri a ‘Otto e mezzo’ – e’ d’accordo sulla possibilita’ di andare in questa direzione. Il Messaggero spiega quali sono gli ostacoli da superare: Le questioni più spinose sono arrivate al tavolo permanente per la sicurezza, organizzato proprio per capire come procederecon ladidattica,e le criticità riguardano ancorauna volta gli organici per quel che compete alle scuole, il trasporto pubblico insufficiente e la distanza che ...

