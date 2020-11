La Scozia sarà il primo paese a garantire gli assorbenti gratuiti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Laè divenuta la prima nazione al mondo ad approvare una legislazione che rende i prodotti per il ciclo femminile. I membri del Parlamento di Edinburgo hanno votato all’unanimità per approvare la legge portata avanti dall’esponente laburista Monica Lennon, introducendo il diritto legale di avere accesso gratuitamente d’ora in poi a qualsiasi tipologia di assorbente femminile. Secondo la legge, le autorità d’ora in poi saranno “legalmente vincolate” a fornire prodotti per il ciclo femminile a gratuitamente a “chiunque ne abbia bisogno”. Lennon ha definito la legge una proposta “pratica e progressiva”, resa ancora più necessaria dalla pandemia e dalla crisi economica da essa generata. La parlamentare, secondo quanto riportano fonti stampa, ha lavorato alla proposta sin dal 2016. Secondo recenti sondaggi riportati dall’emittente televisiva ...