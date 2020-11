La Scozia prima al mondo a fornire gratis gli assorbenti alle donne per il ciclo mestruale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il primo via libera era arrivato a febbraio e ora, con l’approvazione finale del Parlamento, la Scozia diventa il primo paese al mondo a garantire la fornitura gratis e universale alle donne degli assorbenti e di tutti i prodotti di base necessari nel periodo delle mestruazioni. Il Period Products Bill, formalizzato a inizio 2020 dal governo locale scozzese guidato dalla leader indipendentista Nicola Sturgeon, è diventato legge col via libera finale a Edimburgo, sostenuto dal voto unanime sia della maggioranza secessionista dello Scottish National Party (Snp), sia dei partiti unionisti britannici: dai Conservatori, al Labour, ai Liberaldemocratici, ai Verdi. Gli assorbenti dovranno essere messi a disposizione sia dalle autorità locali, sia dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il primo via libera era arrivato a febbraio e ora, con l’approvazione finale del Parlamento, ladiventa il primo paese ala garantire la forniturae universaledeglie di tutti i prodotti di base necessari nel periodo delle mestruazioni. Il Period Products Bill, formalizzato a inizio 2020 dal governo locale scozzese guidato dalla leader indipendentista Nicola Sturgeon, è diventato legge col via libera finale a Edimburgo, sostenuto dal voto unanime sia della maggioranza secessionista dello Scottish National Party (Snp), sia dei partiti unionisti britannici: dai Conservatori, al Labour, ai Liberaldemocratici, ai Verdi. Glidovranno essere messi a disposizione sia dautorità locali, sia dai ...

