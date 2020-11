La Scozia e la svolta: sarà il primo paese al mondo a garantire gli assorbenti gratis (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Scozia con il suo “Period Product (Free Provision) Bill”, la legge approvata dal Parlamento all’unanimità, come riportato dal Telegraph, è il primo paese al mondo a garantire gli assorbenti gratis. Grazie a questo provvedimento le autorità avranno l’obbligo di fornire gratis assorbenti o prodotti per l’igiene intima femminile a “chiunque ne abbia bisogno”. La L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lacon il suo “Period Product (Free Provision) Bill”, la legge approvata dal Parlamento all’unanimità, come riportato dal Telegraph, è ilalgli. Grazie a questo provvedimento le autorità avranno l’obbligo di fornireo prodotti per l’igiene intima femminile a “chiunque ne abbia bisogno”. La L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La Scozia con il suo “Period Product (Free Provision) Bill”, la legge approvata dal Parlamento all’unanimità, come riportato dal Telegraph, è il primo Paese al mondo a garantire gli assorbenti gratis.

La Scozia con il suo "Period Product (Free Provision) Bill", la legge approvata dal Parlamento all'unanimità, come riportato dal Telegraph, è il primo Paese al mondo a garantire gli assorbenti gratis.