La Scozia è il primo paese al mondo a rendere gratuiti gli assorbenti

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Laè diventata ilalche ha resoi prodotti mestruali: martedì 24 novembre il Parlamento ha approvato all’unanimità il Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill, la legge che garantisce la fornitura gratuita dia tutte le donne scozzesi. Laera già stata la prima a renderli disponibili gratuitamente in scuole, college e università, e ora le autorità locali saranno obbligate ad assicurarsi che i prodotti siano disponibili per “chiunque ne abbia bisogno”. La proposta di legge era stata introdotta dalla deputata laburista Monica Lennon, che dal 2016 ha condotto una campagna per porre fine alla povertà mestruale. Si tratta di un atto legislativo “pratico e progressista”, ha dichiarato Lennon alla rete britannica ...